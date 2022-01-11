الثلاثاء 11 يناير 2022
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سياسي

«تنسيقية شباب الأحزاب» تشارك فى حفل استقبال نظمته اليونيسيف

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حفل استقبال نظمته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وذلك لإطلاق مبادرة "شباب بلد"، وهي مبادرة دولية أطلقتها الأمم المتحدة بمسمي Generation Unlimited، وتستهدف خلق شراكات أطرافها الحكومات والمؤسسات الدولية والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك من أجل تمكين الشباب من خلال اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل ودعم ريادة الأعمال وتعزيز فرص أفضل لهم.

وحضر الحفل لفيف من ممثلي وكالات الأمم المتحدة وسفراء الدول الأجنبية في مصر، وضم وفد التنسيقية كلًا من النائب محمد السباعي والنائب محمد فريد والنائبة أميرة العادلي والنائبة أميرة صابر، والنائب محمد عبدالعزيز، والنائب أحمد فتحي والنائب أحمد القناوي، وأسامة بديع، ومحمد أبوالنجا، وريم القاضي، إنجي مراد، وفاتن الفقي ورشيدة دعبس، وناريمان خالد، وعماد رءوف وأحمد فتحي ويوستينا رامى، ومصطفى مجدى وجهاد سيف وماجد الفقي.

فيما التقى مجموعة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزيري الشباب والرياضة في مصر الدكتور أشرف صبحي، والجزائر عبدالرازق سبقاق، وذلك على هامش منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، واستمع الوزير الجزائري لتجربة التنسيقية كمنصة للحوار بين شباب الأحزاب والسياسيين، وتحدث أعضاء التنسيقية عن تجربة تمكين الشباب في الجمهورية الجديدة، وعن دورها في مجلس النواب، حيث تمتلك تكتلًا برلمانيًا من ٣٢ نائبًا، وفي مجلس الشيوخ بتكتل من ١٦ نائبًا وكذلك ٦ نواب للمحافظين وعدد كبير من المتطوعين للاستفادة بطاقات الشباب في مختلف المجالات، وكيف تعمل التنسيقية على تقريب وجهات النظر بين الرؤى الحزبية والسياسية المختلفة، وعبر الوزيران عن سعادتهم بتجربة التنسيقية، متمنيين لها مزيدًا من التوفيق والتقدم.

حضر اللقاء محمد عبدالعزيز، وأميرة العادلي، وأحمد فتحي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجهاد سيف، وفاتن الفقي، وناريمان خالد، وإنجي مراد، ورشيدة دعبس، وعماد رءوف، ومحمد سيف، ومصطفى مجدي، وريم القاضي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الامم المتحدة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اليونيسيف النائب محمد السباعي جهاد سيف

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