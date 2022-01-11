استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليومية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك للشهر الرابع على التوالي، في معظم البنوك العاملة بمصر، حيث اتسم السعر بالهدوء والاستقرار، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية، والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.68 و15.76 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار،15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبيه الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، تراجعت أسعار العملة الأوروبية قرشين شراء وبيع، ففي بنكي مصر والأهلي، سجلت العملة 17.70 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة تراجعا 17.73 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 17.72 جنيه للشراء و17.83 جنيه للبيع.

وشهد سعر الجنيه الإسترليني تباينا من حيث الشراء والبيع.

ففي بنكي مصر والأهلي، سجل تراجعا في الشراء بمقدار قرشين ليصبح 21.21 جنيه واستقرار في البيع 21.40 جنيه.

كما تباين سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي، ليسجل تراجعا بقيمة قرشين ليصبح 21.24 جنيه للشراء وارتفاع واحد قرش 21.43 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني 21.25 جنيه للشراء، 21.38 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، واستقرار في البيع 4.19 جنيه.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.