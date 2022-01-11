الثلاثاء 11 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة توجه بحصر المصانع الغير مرخصة بحي البساتين

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم

أعلنت رئاسة حي البساتين، تنسيقها مع قسم شرطة البساتين وشرطة المرافق بالحي والإدارات المعنية، لاستكمال حصر مصانع "الكابلات" غير المرخصة بمنطقة المصانع بأرض الإيرانية، بناء على توجيهات المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة في هذا الشأن.

ووجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بشن حملة للمرور على "معارض السيارات" لمراجعة التراخيص بها، ورفع جميع السيارات والإشغالات، التي تعوق سير المارة بمنطقة "صقر قريش" وشارعي" البحث الجنائي و306"، لافتة إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المخالفين، وإلزامهم باستخراج التراخيص اللازمة.

ونظمت الأجهزة التنفيذية لحي المطرية، حملة لإزالة الإشغالات ورفعها من الشوارع، بالتعاون مع شرطة مرافق الحي، وإدارات (الإشغالات والمتابعة الميدانية والمربعات والمحال والأسواق)، بناء على تعليمات حسام لبيب، رئيس حي المطرية، في استجابة منه لشكاوى المواطنين من تراكم الإشغالات وإعاقتها للشوارع.

وشملت الحملة مناطق (عرب الطوايلة،المشروع، الحرية، ومدينة عرفات ثان، غرب السكة)، وتم رفع الإشغالات، وتحرير محاضر للمخالفين وإيداع الحرز مخزن الحي، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء، بالتواجد الميداني في الشوارع، وإعادة الانضباط إليها.

كان أعربت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن بالغ سعادتها وفخرها الشديد بعد اشادة رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارة عزبة أبو قرن بأن ما تحقق في اخلاء عزبة ابو قرن وتسكين اهلها في مشروع حضاري يعد انجازا تاريخيا وحلما تم تحقيقه واصبح واقعا بعد عقود من محاولات إخلاء هذه المنطقة دون جدوى ضمن خطة تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط الحضاري.
 
وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الشكر الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى اللواء محافظ القاهرة و للمنطقة الجنوبية ولرئيس حي مصر القديمة ولجميع الاجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية وغيرهم من المسئولين على الجهد الذي بذلوه لتحقيق هذا الحلم يعد تكريما عظيما وشهادة تعتز بها ووسام على صدر كل من ساهم في هذا الإنجاز.

 

 

محافظ القاهرة تحرير محاضر للمخالفين إتخاذ الإجراءات القانونية قسم شرطة البساتين حصر المصانع الغير مرخصة

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