الثلاثاء 11 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تسجل 91 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا

سجلت أستراليا 90 ألفا و847 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و140 ألفاً و897 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 27 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2416 حالة، حسبما ذكرت صحيفة “سيدني مورنينج هيرالد” الأسترالية، اليوم الثلاثاء، وكانت أستراليا قد أعادت فرض بعض القيود بسبب انتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا الجمعة الماضية.

وأعادت أستراليا مرة أخرى القيود وحظر التجمعات والحفلات، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفرضت الولايات الأكثر اكتظاظا بالسكان في ​أستراليا​ بعض القيود وعلقت العمليات الجراحية غير العاجلة، بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية.

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