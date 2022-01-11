الثلاثاء 11 يناير 2022
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عالم

سرعته تفوق «الصوت» بـ 10 مرات

كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها الشديد لإطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا

جريدة الدستور

 أعرب مجلس الأمن الوطني الرئاسي لكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن أسفه الشديد لإطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي في وقت سابق من اليوم.

وقال الأعضاء الدائمون في المجلس في بيان اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقومان بتحليل تفاصيل عملية الإطلاق الأخير تحت التعاون الوثيق بينهما مع المراقبة عن كثب لتحركات كوريا الشمالية ذات الصلة، وحثوا كوريا الشمالية على الاستجابة بسرعة لاستئناف الحوار والتعاون تلبية لتطلعات المجتمع الدولي إلى السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

كانت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية قد أعلنت رصد ما يبدو أنه صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية من منطقة داخلية باتجاه البحر الشرقي، وجاء الإطلاق الأخير للشمال بعد أقل من أسبوع من إطلاقه لما زعم أنه صاروخ أسرع من الصوت في الخامس من يناير الجاري.
وذكرت الهيئة في بيان نشرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نشرتها الانجليزية، أنها رصدت ما يبدو أنه صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية من منطقة داخلية في الساعة 7:27 صباحا بالتوقيت المحلي دون سرد مزيد من التفاصيل.

- الصاروخ سرعته تفوق "الصوت" بـ 10 مرات

وقالت الوكالة أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا خارقا للصوت، وأكدت أن الصاروخ يفوق سرعة الصوت بـ 10 مرات وأنه قطع مسافة 700 كيلومترا، ونقلت عن عسكريين بأن كوريا الشمالية أطلقت "قذيفة من نوع غير محدد" باتجاه بحر اليابان.

 وقالت السلطات الاستخبارية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقوم حاليا بتحليل تفاصيل عملية الإطلاق، مؤكدة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب تحركات الشمال ذات الصلة بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وأنه يحافظ على الاستعدادات ضد احتمال عمليات إطلاق إضافية للشمال.
 فيما قال مصدر مطلع إن عملية الإطلاق تمت من إقليم جاجانج بشمال البلاد والمتاخم للصين. فيما تشير التكهنات إلى أن إطلاق كوريا الشمالية اليوم جاء كاختبار إضافي لصاروخ بالستي تزعم بيونج يانج بأنه صاروخ تفوق سرعته الصوت باعتباره أطلق من إقليم جاجانج، نفس المنطقة التي أجري فيها الإطلاق السابق.

مع ذلك، رفض مسئولون عسكريون في سول ادعاء بيونج يانج بأنها أجرت "بنجاح" تجربة لإطلاق الصاروخ الأسرع من الصوت الأسبوع الماضي، قائلين إن الشمال لم يتوصل بعد إلى التقنيات اللازمة لمثل هذا الأمر، وتعد هي المرة الثانية التي تستعرض كوريا الشمالية فيها قوتها في هذا العام، بعد مرور 6 أيام فقط من إطلاقها ما اعتقد الجنوب بأنه صاروخ باليستي في يوم 5 من الشهر الجاري.

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