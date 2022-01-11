الكنيسة الأرثوذكسية تُحيي ذكرى نياحة البابا ثاؤناس

تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى نياحة البابا ثاؤناس رقم 16 في تعداد بطاركة مصر.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم من سنة 300 م تنيح القديس ثاؤنا بابا الإسكندرية السادس عشر وكان هذا القديس عالما تقيا وديعا رقيقا محبا للجميع.

وبروح المودة واللطف تمكن من تشييد كنيسة بالإسكندرية، على اسم العذراء البتول والدة الإله .

إذ أن المؤمنين كانوا حتى زمانه يصلون ويقدسون في البيوت والمغائر خوفا من غير المؤمنين الذين ظل يلاطفهم لينال رغباته وقد رد كثيرين منهم إلى الإيمان بالسيد المسيح وعمدهم.

وعمد في السنة الأولى من رياسته القديس بطرس الذي خلفه علي كرسي مار مرقس، وهو البابا السابع عشر، وقد قيل انه رسمه اغنسطسا وهو لم يزل بعد في الخامسة من عمره ثم رقاه شماسًا في الثانية عشرة وقسا في السادسة عشرة.

وفي زمان هذا الأب ظهر بالإسكندرية رجل اسمه سبيليوس كان يعلم أن الأب والابن والروح القدس إقنوم واحد. فحرمه وابطل قوله بالبرهان المقنع ولما اكمل سعيه تنبح بسلام بعد أن أقام على الكرسي تسع عشرة سنة.

وعلى صعيد اخر، استقبل الأنبا بولس أسقف إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرقي كندا السفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا، حيث هنأ الأقباط بعيد الميلاد المجيد ناقلًا تهاني الرئيس عبد الفتاح السيسي للأقباط في كندا.

وتناقش نيافته والسفير خلال الزيارة عن التقدم الذي تشهده مصر من مشاريع كبرى وجهود لربط الجالية المصرية في كندا ببلدها الأم.

‏‎كان الأنبا بولس قد صلى قداس عيد الميلاد، مساء الخميس، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية والشمامسة وأفراد الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.