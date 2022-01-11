الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي

ديفيد ساسولي
ديفيد ساسولي

توفي رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، اليوم الثلاثاء، في أحد المستشفيات بإيطاليا عن عمر ناهز 65 عاما.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن "روبرتو كويلو" المتحدث باسم ساسولي قوله إن رئيس البرلمان الأوروبي، توفي اليوم في أحد مستشفيات منطقة "أفيانو" بإيطاليا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان تشييع الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان كويلو قد قال أمس الإثنين إنه تم نقل ساسولي إلى المستشفى في 26 من شهر ديسمبر الماضي، بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة عن خلل في جهاز المناعة لديه، وإنه تم إلغاء جميع أنشطته، مؤكدًا أن دخوله المستشفى كان ضروريًا بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة من اختلال وظيفي في النظام المناعي.

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