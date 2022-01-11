عبر بناء المناعة.. نظامين غذائيين يساعدان في التعافي من الإنفلونزا

يعاني الكثير من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بما في ذلك الحمى والسعال والبرد وذلك وسط انتشار فيروس كورونا وحالاته المتغيرة المتزايدة، و قد يكون السبب في ذلك هو التغيرات الموسمية، في حين أنه من الضروري أخذ قسط كافٍ من الراحة مع الأدوية للتعافي بشكل أسرع.

ويلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا للغاية في عملية الشفاء بأكملها، و لذلك يرى الخبراء أن الوقت قد حان لتناول الطعام بشكل صحيح لاستعادة صحتك بالإضافة إلى بناء وتحسين المناعة لحمايتك من الأمراض المستقبلية، و فيما يلي ووفقا لموقع "indianexpress" يوجد نموذجين من الحميات الغذائية التي يمكن أن تساعد في التعافي من الإنفلونزا وبناء المناعة على مدى فترة طويلة.

- خطة النظام الغذائي للتعافي من الأنفلونزا

- عند الاستيقاظ

يمكنك تناول الزنجبيل والفلفل الأسود وشاي الجاجري، مع حفنة من المكسرات المنقوعة (5 حبات لوز، 1 تين، 3-4 حبات زبيب).

- وجبة الإفطار

بيض وخبز محمص، كوب واحد من الشاي.

- وجبة خفيفة

ثمرة تفاح .

- وجبة الغداء

دجاج بالكاري.

- وجبة خفيفة في بداية المساء

حساء الخضار.

- وجبة عشاء

خضروات موسمية ، دجاج مشوي ، سمك مشوي ، أرز بني.

- بعد العشاء

اشرب كميات كبيرة من الماء.

- نظام غذائي يساعدك في السيطرة على نسبة السكر في الدم

و شاركت أخصائية التغذية ومعلمة نمط الحياة كاريشما تشاولا، نموذجًا لخطة نظام غذائي يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة، و إزالة الحساسيات الغذائية وإضافة الأطعمة التي تساعد في صحة الأمعاء حيث أن من 70-80 % من جهاز المناعة يعيش في الأمعاء.

- عند الاستيقاظ

ماء فاتر مع ليمون، يليها عصير الخضار الأخضر (يمكن أن يضاف إليه فاكهة غنية بالألياف مثل التفاح أو البرتقال لتحلية العصير بشكل طبيعي بدلاً من السكر)، و يمكن أن يضاف إليه ملعقة صغيرة من مسحوق كامو كامو الغني بفيتامين سي (مضادات الأكسدة) للمساعدة في المناعة.

- وجبة الإفطار

مزيج من الكربوهيدرات المعقدة ، و بروتين مع الدهون الجيدة والذي يعمل بشكل أفضل لتثبيت مستويات السكر في الدم.

أو أرز بني مع البيض، مكمل البروتين (نباتي أو بروتين الحليب - يخضع لتحمل الأمعاء)، أوخبز اللوز ، و خبز الجوار مع البيض أو الخضار.

- وجبة خفيفة

يمكن إضافة فاكهة غنية بالألياف مثل التفاح والبرتقال والبابايا، وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند المضغوط على البارد، رشة فلفل أسود ، رشة مسحوق كركم.

- وجبة الغداء

جرب ماء القرفة أو خل التفاح في الماء الفاتر، ثم ابدأ بالحساء أو السلطة مع بعض الحبوب الكاملة (الغنية بالألياف) الأرز البني مع جنبًا إلى الألياف الخضراء، و أضف 1-2 ملعقة كبيرة من الخضار المخمرة مثل الجزر والخيار والملفوف والقرنبيط (هذه مليئة بالبكتيريا المفيدة)، و الألياف هي غذاء لبكتيريا الأمعاء التي تساعد في تكوين مركبات بناء المناعة ، وبعض الفيتامينات وتساعد على تقليل الالتهاب.

- وجبة خفيفة مساء

بروتين مثل البيض، مع السلطة أو المكسرات الصحية مثل اللوز والجوز.

- وجبة عشاء

حساء الخضار مع جزء من البروتين الكامل ،مثل البيض أو الدجاج مع الأرز البني

- بعد العشاء

تناول الشيا والكركم ، مع الفلفل، و شاي الأعشاب بالزنجبيل وماء الليمون وماء الريحان، أو شاي البابونج و السوائل كل ذلك يساعد على تحسين المناعة بجانب الماء العادي.