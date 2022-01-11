الثلاثاء 11 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تسجل 428 إصابة جديدة بأوميكرون

كورونا في الهند
كورونا في الهند

سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، 428 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 4 آلاف و461 حالة.

وسجلت الهند 168 ألفا و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 35 مليونا و875 ألفا و790 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية - وفق ما نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الثلاثاء - بارتفاع إجمالي الوفيات إلى 484 ألفا و213 شخصا بعد وفاة 277 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 69 ألفا و959 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و570 ألفا و131 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 821 ألفا و446 حالة.

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