الصين تسعى لتعزيز جهود انتشار عملتها الرقمية

تسعى الصين إلى تعزيز جهود انتشار عملتها الرقمية (اليوان الرقمي)، وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن بكين تستهدف تعميم استخدام اليوان الرقمي على نطاق أوسع.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هناك تحديات في المستقبل تواجه النهج الصيني، منها أن المواطنين الصينيين يستخدمون بالفعل نظامي دفع مهيمنين تديرهما شركات التكنولوجيا.

ولفت الشبكة أيضًا إلى أن البنك المركزي الصيني يعمل على الشكل الرقمي لعملته السيادية منذ عام 2014، وهو نظام مصمم لاستبدال النقد والعملات المتداولة بالفعل، وبالتالي تختلف عن البيتكوين في جزء منها لأن العملة الصينية يتم إصدارها من قبل البنك المركزي بينما بيتكوين هي عملة رقمية لامركزية ولا تدعمها أي بنوك مركزية أو إدارة واحدة.

وعلى صعيد آخر، دخل أول خط سكة حديد فائق السرعة يسيطر عليه رأس المال الخاص، دخل طور التشغيل في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، وغادر قطاران محطة تايتشو ومحطة شنجتشو شينتشاند، إيذانا بالافتتاح الرسمي لخط السكك الحديدية هانغتشو-شاوشينغ-تايتشو الرابط بين المدن، ويأتي هذا الخط ضمن أول مجموعة من مشاريع السكك الحديدية فائقة السرعة الممولة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتمتع القطاع الخاص بالصفة القابضة.

ومع استثمارات ناهز إجماليها 44.9 مليار يوان (حوالي 7 مليارات دولار أمريكي)، تم تصميم الخط الحديدي الجديد البالغ طوله 266.9 كيلومتر مع ثماني محطات وبسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة.

وبدأ تشييد الخط الحديدي في عام 2017. واكتملت أعمال وضع القضبان في يونيو عام 2021، وفي البداية ستقوم مديرية السكك الحديدية المحلية بترتيب 35 زوجا من القطارات الكهربائية متعددة الوحدات، ستستغرق الرحلة بين هانغتشو وتايتشو بالسرعة القصوى للقطار 63 دقيقة.