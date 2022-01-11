الصين: مستعدون لتقديم المساعدة إلى كازاخستان في حدود قدراتنا

قالت بكين إنها مستعدة في حدود قدراتها لتقديم المساعدة إلى كازاخستان، وفقاً لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن «الصين وكازاخستان جارتان صديقتان وشريكتان استراتيجيتان دائمتان. وتحافظ الصين على تعاون وثيق مع كازاخستان وستقدم المساعدة وفقا لرغبات الجانب الكازاخستاني وفي حدود قدراتها».

وأكدت أن الصين تتخذ نهجا بناء تجاه إجراءات سلطات كازاخستان للمساعدة في استعادة الهدوء والتنمية الاقتصادية وتحسين حياة سكان البلاد.

يأتي هذا فيما دعت وزارة الخارجية الأمريكية قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمغادرة كازاخستان بعد أن تطلب سلطات البلاد ذلك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له إن «عليها أن تغادر كازاخستان عندما ستطلب سلطاتها ذلك».

وكانت واشنطن قد انتقدت نشر قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وخاصة القوات الروسية في كازاخستان على خلفية الاضطرابات في البلاد.