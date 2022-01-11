سفير الصين بالقاهرة: بكين مستعدة للتعاون مع شباب العالم لمكافحة كورونا والفقر

هنأ لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، مصر على استضافة الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم.

وقال "ليتشيانج" في تغريدة عبر منصة "تويتر"، "نهنئ بحرارة انطلاق منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ"، مؤكدًا استعداد الصين لتعميق التعاون مع شباب العالم في مكافحة "كوفيد -19" والفقر وتغير المناخ وتعزيز الاقتصاد الرقمي حتى يصبح العالم أكثر توازنًا وتناغمًا.

وفي سياق متصل، أبرزت وسائل الإعلام العالمية، مساء الاثنين، الرسائل والدعوات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم من أجل الإنسانية وتجاوز تحديات البقاء، خلال الجلسة التي عقدت اليوم بالمنتدى، بالإضافة إلى كلمات المسئولين الدوليين التي أكدت أهمية دور الشباب في صناعة المستقبل.

وتناول الإعلام العربي المحاور توجيه الرئيس المصري دعوة من أجل الإنسانية وتجاوز تحديات البقاء، واهتمام المنتدى بقضايا تمس المجتمعات كافة. وضرورة أن يكون هناك حوار عالمي بين شباب العالم، وإنشاء مجلس شباب تابع لمنظمة الصحة العالمية للتأكد من انخراطهم بالمجتمع، ودور الشباب في إنتاج الأفكار.

وأبرز الإعلام الأوروبي تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من خلال المبادرات الصحية في مصر، أفرزت خريطة صحية للمصريين بشكل قوي، وتضامن مصر مع لبنان وتشديد «ميقاتي» على أهمية دور مصر في دعم لبنان.

في حين ركز الإعلام الأمريكي على كلمة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، خلال المنتدى، التي أكد فيها أن الانتخابات النيابية التي سُتجري في بلاده الربيع المقبل ستشكل فرصة لشباب لبنان، ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم فيما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في إنقاذ لبنان.

وبحسب قناة «سكاي نيوز عربية» تم إبراز دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي دول العالم إلى العمل معا على تجاوز تحديات البقاء وإنهاء الأزمات الراهنة، من أجل الإنسانية وإحلال السلام، معتبرا أن إخلاص النوايا هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف في العالم.

وقال الرئيس السيسي في كلمته الافتتاحية أمام منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة التي تعقد تحت شعار «العودة معا» بمدينة شرم الشيخ، إن المنتدى أصبح منصة لتبادل الحوار والتواصل بين الشباب، وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم، كما أكد على حتمية الحوار وأهمية إدارة الاختلاف، وتشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون هي الاختلاف، دون تمييز.

واختتم الرئيس المصري كلمته، معلنا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى، وسط اهتمام إعلامي عالمي وحضور دولي كبير.