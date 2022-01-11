الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تسجل 168 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

سجلت الهند 168 ألفا و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 35 مليونا و875 ألفا و790 مصابا.
وأفادت وزارة الصحة الهندية وفق ما نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية ، اليوم الثلاثاء، بارتفاع إجمالي الوفيات إلى 484 ألفا و213 شخصا بعد وفاة 277 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفة أن 69 ألفا و959 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و570 ألفا و131 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 821 ألفا و446 حالة.

- بدء حملة تطعيم العاملين الصحيين والفئات الضعيفة بالجرعات المعززة 

وبدأت الهند، أمس الإثنين، حملتها لتطعيم العاملين الصحيين والفئات الضعيفة بالجرعات المعززة من لقاحات فيروس كورونا، في ظل ارتفاع أعداد الإصابة (بكوفيد-19) في البلاد الناجمة عن المتحور "أوميكرون".

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، في نشرتها الإنجليزية، أن الفئات المؤهلة لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكورونا هم العاملون في القطاع الصحي والصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس، والأشخاص البالغون 60 عامًا فأكثر ممن يعانون من مشاكل صحية مسبقة، شريطة انقضاء 9 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.

وأشارت القناة إلى أن الجرعة الثالثة أو المعززة، ستكون من نفس نوع اللقاح الذي تلقاه الشخص المستحق في جرعتيه الأولى والثانية.

وكان رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" قد أعلن عن الجرعات الوقائية (المعززة) في 25 من الشهر الماضي، وسط مطالب مستمرة بإعطاء جرعات معززة في ضوء التهديد الذي يشكله المتحور «أوميكرون». 

وعلي المستوي العالمي، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 310 ملايين و314 ألفا و594 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و494 ألفا و848 حالة.

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