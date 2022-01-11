اليابان تعتزم تحصين الأطفال الأقل من 12 عامًا ضد كورونا قريبا

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تخطط لتوسيع نطاق تطعيمات كوفيد-19 للأطفال دون سن 12 عامًا في وقت مبكر للتعامل مع أحدث موجة من موجات المرض، والمدفوعة بمتغير أوميكرون شديد العدوى والانتقال.

وقال "كيشيدا" للصحفيين، حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، إن الحكومة ستعيد فتح مراكز التلقيح الجماعي التي تديرها قوات الدفاع الذاتي لإعطاء الجرعات الثالثة للمسنين بوتيرة أسرع، ثم البدء في إعطاء الجرعات المعززة للآخرين في مارس المقبل، قبل الموعد المخطط له في السابق.

و تضمنت الخطوات، التي تم الإعلان عنها جنبًا إلى جنب مع خطة لتمديد حظر دخول الأجانب غير المقيمين حتى نهاية فبراير، هي جزء من جهود الحكومة لتعزيز الإجراءات المضادة ضد متغير أوميكرون القابل للانتقال بشكل كبير، بحسب مصادر مطلعة بالحكومة اليابانية.

- الحكومة اليابانية ستشرع في خطوات الموافقة اللازمة لتطعيم الأطفال دون الـ 12 عاما



وفيما يتعلق بتلقيح الأطفال دون سن 12 عامًا، ستشرع الحكومة اليابانية في خطوات الموافقة اللازمة لذلك مع الجهات الطبية لتلقيح أولئك الذين يرغبون في تلقي اللقاح، ومع التركيز على بدء البرنامج التعزيزي للأشخاص بخلاف كبار السن في مارس، تعتزم الحكومة توزيع 18 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 التابع لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "موديرنا" والذي وافقت الحكومة على شرائه مؤخراً.

وكانت وزارة الصحة اليابانية قد أعطت موافقة سريعة الشهر الماضي على استخدام لقاح موديرنا، كحقنة معززة بعد إعطاء الضوء الأخضر في نوفمبر الماضي للقاح كوفيد-19 من شركة فايزر لنفس الاستخدام.

وحاولت اليابان تجنب موجة انتشار المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا على الصعيد العالمي، من خلال فرضها قيودًا صارمة على حدودها، لكن على الرغم من هذه الإجراءات التي لا يخضع لها العسكريون الأمريكيون، ارتفع عدد حالات الإصابة بكوفيد في البلاد منذ نحو عشرة أيام.

وأحصِيت نحو 8500 إصابة جديدة في كلّ أنحاء اليابان، الأحد، وهو ما يمثّل رقمًا قياسيًا جديدًا منذ الرقم القياسي الذي سُجّل في النصف الأول من سبتمبر، في مقابل بضع مئات فقط من الحالات اليوميّة سجّلتها البلاد في نهاية ديسمبر.

وأعادت الحكومة اليابانيّة فرض قيود صحّية في ثلاث محافظات من البلاد تستضيف قواعد أمريكية أو تقع بالقرب من بعضها، بما في ذلك أوكيناوا (جنوب غرب) حيث يتمركز معظم الجنود الأمريكيين في اليابان، والبالغ عددهم 54 ألفًا.