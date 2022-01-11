الثلاثاء 11 يناير 2022
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عالم

كوريا الجنوبية تسجل أقل من 4 آلاف إصابة بكورونا لليوم الخامس على التوالى

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

ظلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تحت مستوى 4 آلاف إصابة لليوم الخامس على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة وسط  مخاوف مستمرة مع عودة الإصابات بسبب انتشار المتحور أوميكرون.
 

وسجلت كوريا الجنوبية 3097 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 2813 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 670 ألفا و 483 حالة إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
 

وتم تسجيل 43 حالة وفاة إضافية بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6114 حالة وفاة.
 

وانخفض عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد19- إلى 780 حالة، عند مستوى أقل من ألف حالة لليوم الثامن على التوالي.
 

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 43.41 مليون شخص أو 84.1% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 21.47  مليون شخص أو 41.8% جرعات معززة.   

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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