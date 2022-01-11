ليبيا.. إعادة افتتاح القنصلية الجزائرية في طرابلس بعد إغلاقها 8 سنوات

أعادت الجزائر افتتاح قنصليتها العامة في طرابلس أمام الجالية المقيمة في ليبيا، بعد انقطاع استمر 8 سنوات، بسبب غياب تمثيلية دبلوماسية منذ إغلاقها في العام 2014.

وأشرف سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، والقنصل العام عيسى رماني، بحضور ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في ليبيا على إعادة افتتاح القنصلية.

وأكد المسؤولون الجزائريون أن هذه الخطوة تندرج في سياق التكفل بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فضلا عن تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين الشعبين الجزائري والليبي اللذين يرتبطان بحدود مشتركة طويلة.

وفي مايو 2014، أجلت الجزائر طاقم سفارتها من ليبيا على وجه السرعة، عقب ورود معلومات عن محاولة "جماعات إرهابية" اقتحامها.

ووجد الكثير من الجزائريين الذين يتجاوز عددهم 3 آلاف شخص أنفسهم عالقين في ليبيا، بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرهم، أما آخرون فكانوا يعانون في صمت، حيث تحتم عليهم التنقل إلى قفصة بتونس من أجل قضاء أمورهم الإدارية.

يشار إلى أن السلطات الجزائرية أعادت سفيرها سليمان شنين إلى العاصمة الليبية أواخر العام الماضي، حيث باشر مزاولة مهامه بعقد لقاءات مع المجلس الرئاسي والمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز.

وعلى صعيد آخر، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، تسجيل 518 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها 131 حالة حرجة، في آخر 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أنه قد تماثل للشفاء 837 مصابًا، فيما تُوفي 8 آخرون.

وأشار إلى أنه قد بلغت نسبة الحالات الموجبة 10.8% من إجمالي 4791 عينات جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4273 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ست حالات بالمنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية.

ووفقا للبيان فإنه بذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 393 ألفًا و983 حالة، منها 6916 حالة نشطة، بينما تعافى 381 ألفًا و271 حالة، وسُجلت 5796 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أمس عبر الدكتورة ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة والمسؤولة التقنية، أن سلالة “أوميكرون” الجديد لفيروس كورونا، تنتشر على نطاق واسع بكل بلدان العالم، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف انتشار المتحور الجديد في كافة المناطق التي يتوافر فيها نظم رصد جيدة لتسلسل طفرات فيروس سارس-كوف-2 وأن البيانات تفيد بأن هناك زيادة حادة للغاية في عدد الحالات.