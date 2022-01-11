بعد الهزة الأرضية بالقاهرة .. تعرف على دعاء الزلازل الذى كان يردده الرسول

شعر سكان القاهرة الكبرى والدلتا بهزة أرضية شديدة، استمرت لأكثر من 10 ثواني، مما أصاب المواطنين بحالة من الذعر، وجعلهم يبحثون عن دعاء الزلزال الذي كان يردد الرسول الكريم.

والهزة الأرضية التي كانت في القاهرة الكبرى جاءت بشدة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ومصدرها منطقة قبرص وشعر بها سكان مصر.



دعاء الزلزال

ومن الأدعية التي كان يرددها الرسول الكريم عند وقوع الزلازل، هي: «اللهم إنك أنت الله لا اله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك، نواصينا بيدك ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك».

وأيضا: «اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم أني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين».

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: «الواجب عند الزلازل وغيرها من الآيات والكسوف والرياح الشديدة والفياضانات البدار بالتوبة إلى الله سبحانه، والضراعة إليه وسؤاله العافية، والإكثار من ذكره واستغفاره».