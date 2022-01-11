الثلاثاء 11 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان.. مجلس السيادة يرحب بالمبادرة الأممية لتسهيل الحوار بين السودانيين

البرهان
البرهان

رحب مجلس السيادة الانتقالي في السودان بمبادرة الأمم المتحدة لتسهيل الحوار بين السودانيين، ودعا إلى إشراك الاتحاد الإفريقي لإسناد المبادرة، والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني.

 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الدوري في القصر الجمهوري، حيث قدمت اللجنة المكلفة من المجلس للتشاور مع القوى السياسية وتجميع المبادرات، تقريرا حول جهودها خلال الفترة الماضية.

 

وقالت الناطقة الرسمية باسم المجلس سلمى عبد الجبار، إن المجلس دعا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تسيير أعمال "لسد الفراغ التنفيذي"، كما قبل استقالة عبدالله حمدوك من منصب رئيس الوزراء.

 

ونقلت صفحة المجلس عن عبد الجبار أن المجلس "أكد على أن حرية التعبير والتظاهر حق مكفول للجميع" ودعا إلى الالتزام بالسلمية.

 

وكان المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، أعلن في وقت سابق اليوم، أن المؤسسة العسكرية السودانية غير معترضة على المبادرة التي طرحتها البعثة لحل الأزمة في البلاد.

 

وأشار إلى أن "البعثة الأممية إلى السودان ستجري مشاورات منفصلة مع جميع الأطراف السودانية الفاعلة لتقريب وجهات النظر".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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