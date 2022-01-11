صحيفة: بوريل يدعو لإقامة حوار مباشر منفصل مع لافروف

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل دعا لفتح حوار مباشر منفصل مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقالت الصحيفة إن بوريل وجه رسالة إلى وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرا فيها إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون موجودا وراء طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا، وأن الهدف الرئيسي يجب أن يتمثل في أن يشارك الاتحاد في هذه العملية.

واقترح بوريل أن تكون المفاوضات المقبلة على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وليس على منصة الناتو.

وحسب الصحيفة، فإنه تحدث في الرسالة أيضا عن ضرورة صياغة مقترحات أوروبية منفصلة بشأن الأمن وإطلاق حوار مباشر منفصل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة لم تحظ بموقف إيجابي من قبل جميع وزارات الخارجية الأوروبية، على الرغم من أن بوريل أكد أن جميع الأمور ستجري بالتنسيق التام مع حلف الناتو في ما يخص صياغة المقترحات حول الإجراءات للرقابة على الأسلحة وتعزيز الأمن.

ويأتي ذلك على خلفية المفاوضات الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية في جنيف، بما في ذلك المقترحات الروسية بشأن عدم توسع الناتو شرقا وعدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في المناطق الحدودية وتقليص المناورات العسكرية وغير ذلك.

وعلى صعيد آخر، ذكرت بروكسل أن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتفقا في وقت سابق على أن أي عدوان من قبل روسيا ضد أوكرانيا سيؤدي لـ"تبعات وخيمة".

وأفاد مكتب الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في بيان، بأن بوريل وبلينكن أجريا اتصالا هاتفيا حيث "بحثا زيادة روسيا قوتها العسكرية حول أوكرانيا".

وأضاف البيان أن بوريل شارك تقييمه للأوضاع بعد زيارته إلى أوكرانيا بما في ذلك في خط التماس، مشيرا إلى أن كلا الطرفين "أكدا دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها".

وأشار بوريل وبلينكن إلى "ضرورة خفض التصعيد من قبل روسيا وتنفيذها بالكامل اتفاقات مينسك"، كما شددا على أن "أي عدوان عسكري لاحق ضد أوكرانيا ستكون له تبعات وخيمة وثمنا باهظا".

وناقش بوريل وبلينكن كذلك "الالتزامات الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف في ظل المقترحات التي قدمها الاتحاد الروسي فيما يتعلق بآراء روسيا حول الترتيبات الأمنية في أوروبا".

وذكر البيان أن الطرفين "أكدا على الشراكة الدائمة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتزاماتهما المشتركة بالأمن عبر المحيط الأطلسي ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة".