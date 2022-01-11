الرئيس الأمريكى يشيد بإطلاق سراح سجناء سياسيين فى إثيوبيا

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإطلاق سراح زعماء للمعارضة في إثيوبيا، متعهدًا يدعم حل يضع حدًا للحرب في تيجراي، وذلك في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء أبي أحمد.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن أشاد خلال المحادثات الهاتفية بـ"رئيس الوزراء أبي على خلفية إطلاق سراح سجناء سياسيين عديدين مؤخرًا"، مشيرًا إلى أن الجانبين "بحثا في سبل تسريع وتيرة الحوار نحو وقف لإطلاق النار يتم التوصل إليه بالتفاوض، والطابع الملحّ لتحسين وصول المساعدات إلى كل أنحاء إثيوبيا، وضرورة معالجة هواجس حقوق الإنسان".

وقال إن بايدن اعتبر أن "الأعمال العدائية المستمرة، وبينها غارات جوية نفّذت مؤخرًا، لا تزال تتسبب بسقوط قتلى مدنيين وبالمعاناة"، مجددًا التأكيد أن الولايات المتحدة "ملتزمة العمل مع الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لمساعدة الإثيوبيين في التوصل إلى حل سلمي للنزاع".

وعلى صعيد آخر، تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكد بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة مستوى 60 مليون حالة.

وأفادت جامعة جونز هوبكينز، التي تتابع تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في بيانات نشرتها الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى نقطة 60.062 مليون حالة بينها 837504 وفيات.

وتشير معطيات الجامعة إلى أن متوسط الإصابات اليومية خلال الأيام الـ7 الماضية بلغ في البلاد أكثر من 700000 حالة لأول مرة منذ بدء الجائحة في قفزة حادة غير مسبوقة.

كما تواجه الولايات المتحدة ارتفاعات حادة للوفيات الجديدة جراء المرض وتجاوز المؤشر اليومي خلال الأيام الـ7 الماضية حسب الجامعة مستوى 1500 حالة.

يأتي ذلك على خلفية انتشار متسارع لمتحور "أوميكرون" المكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا شهر نوفمبر 2021 والذي أصبح مهيمنًا في الولايات المتحدة، حسب السلطات الصحية في البلاد.