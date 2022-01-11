وزير الخارجية الموريتانى يناقش مع الممثل الأممى لغرب أفريقيا التطورات فى مالى

ناقش وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالعاصمة نواكشوط، مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في منطقة غرب أفريقيا والساحل محمد صالح النظيف، القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الأخيرة في مالي.

وذكرت الخارجية الموريتانية، أن اللقاء يأتي بعد التطورات المتسارعة في أعقاب رفض المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا مقترح المجلس العسكري الانتقالي المالي بتمديد الفترة الانتقالية لعامين.

وتلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في وقت سابق اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الغاني الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) نانا آكوفو آدو، حيث اطّلع الرئيس الموريتاني على القرارات التي اتخذتها المجموعة -خلال قمتها الاستثنائية التي عقدت أمس الأحد بالعاصمة الغانية آكرا- بخصوص الوضع الحالي في جمهورية مالي الشقيقة، واتفق الرئيسان على مواصلة التشاور بهذا الشأن.

وذكرت الرئاسة الموريتانية، أن الرئيس الغزواني أكد حرص موريتانيا على أن يتجاوز الأشقاء في مالي الصعوبات الحالية، بما يضمن الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار بلدهم.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد فرضت عقوبات على السلطة الانتقالية في مالي، ورد حكام باماكو بالإغلاق الرسمي للحدود البرية والجوية لبلادهم مع بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، واعتبروا ذلك معاملة بالمثل.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الموريتانية، حالة وفاة واحدة و901 إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية، بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن الجهات الصحية سجلت 110 حالات شفاء.

وجاءت نتائج الوزارة بعد فحص 4606 أشخاص منها 3997 فحصًا سريعًا و609 فحوص مخبرية.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية أعلنت أمس عن تسجيل 4 حالات وفاة و1069 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل شفاء 51 مصابًا.

وفرضت السلطات الموريتانية الخميس الماضي، قيودًا جديدة على المواطنين للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، من بينها منع الأطفال من دخول الأسواق وإلزامية ارتداء الكمامة فيها.

وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، جاء قرار السلطات في بيان عقب اجتماع عقده وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك ووزير الصحة سيدي ولد الزحاف، لدراسة الوضعية الصحية التي تمر بها موريتانيا جراء ارتفاع عدد الحالات المسجلة بكورونا.

واتفق الطرفان على تشكيل فرق مشتركة بين الأمن والمجتمع المدني والصحة لمراقبة الأسواق.

وقالت الوكالة إن هذه الفرق مهمتها فرض ارتداء الكمامات على مرتادي الأسواق، واصطحاب بطاقات التلقيح، إضافة إلى إجراء الفحوص لكل من تظهر عليه أعراض "كوفيد- 19".