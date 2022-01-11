الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وزارة النقل العراقية: هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية

زلزال
زلزال

أعلنت وزارة النقل العراقية أن هزتين أرضيتين واحدة بقوة 4.5 درجة وأخرى بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، ضربتا محافظة السليمانية.

 

وأوضحت الوزارة في تقرير أن "الهزة الأرضية الأولى سجلت في تمام الساعة 09:29:04  بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها 4.5 درجة، على بعد 14 كلم شمال شرق قضاء جمجمال من محافظة السليمانية" شمالي شرق البلاد.

 

وأضافت أن "الهزة الأرضية الثانية سجلت في تمام الساعة 11:11:16 مساء الاثنين بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها 3.5 درجة، على بعد 16 كلم شمال شرق قضاء جمجمال من محافظة السليمانية".

 

ومساء الإثنين أيضا، ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر شمال غربي إيران.
 

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

 

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

 

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

 

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

 

وفي أبريل الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

 

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.

 

وفي وقت سابق، نقلت الأنباء عن هيئة المسح الجيوفيزيائي الأمريكي (USGS)، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.0 درجات بالقرب من مدينة كيميروفو في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

 

وذكرت الهيئة، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 20:41 بالتوقيت العالمي (23:41 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 125 كيلومترًا شمال غرب كيميروفو، وعلى بعد 36 كيلومترًا من قرية إنسكوي، و 42 كيلومترًا من مدينة كيسيليفسك، وبؤرته على عمق 14.8 كيلومترًا.

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