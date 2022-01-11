الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة على أفغانستان

وزارة الخارجية الصينية
وزارة الخارجية الصينية

دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى فك تجميد الأصول الأفغانية ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على كابل في أسرع وقت ممكن.

 

وعن إعلان الملا عبد الغني برادر القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء بحكومة "طالبان" أن تساقط الأمطار والثلوج الذي شهدته البلاد فاقم معاناة الشعب الأفغاني، والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت أفغانستان تواجه تحديات خطيرة، قال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن "الشعب الصيني متعاطف مع الشعب الأفغاني إزاء الصعوبات التي يواجهها".

 

و أشار إلى أنه "على الرغم من انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، لا تزال العواقب التي سببها احتلاله لأفغانستان لمدة 20 عاما مستمرة وتزداد تفاقما"، داعيا الجانب الأمريكي إلى "التفكير في أخطائه بعمق، وتحمل مسؤولياته الدولية الواجبة، ورفع تجميد الأصول والعقوبات الأحادية المفروضة على أفغانستان في أقرب وقت ممكن".

 

كما دعا الجانب الأمريكي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتعويض الشعب الأفغاني عن الضرر الذي لحق به، بدلا من "وضع الملح" على جروحه.

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