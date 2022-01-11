الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 6 مسؤولين فى نيكاراجوا

فرضت السلطات الأمريكية، عقوبات على 6 مسؤولين في نيكاراجوا، بينما تستعد البلاد لتنصيب الرئيس دانيال أورتيجا رئيس للبلاد لولاية رابعة على التوالي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنها فرضت مع الاتحاد الأوروبي، عقوبات على الجيش وعلى وزير الدفاع في نيكاراجوا ومعهد نيكاراجوا للاتصالات والبريد وشركة نيكاراجوا للتعدين المملوكة للدولة.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان: "يواصل نظام أورتيجا إخضاع الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات زائفة، وإسكات المعارضة السلمية واحتجاز مئات الأشخاص كسجناء سياسيين".

وأوضح أن "الهدف من هذه الخطوة هو إرسال رسالة واضحة إلى الرئيس أورتيجا ونائبته روزاريو موريللو والمقربين منهم بأننا نواصل الوقوف إلى جانب شعب نيكاراجوا في دعواتهم للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين والعودة إلى الديمقراطية".

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة ستفرض قيودا على التأشيرات على 116 شخصًا يقوضون الديمقراطية في نيكاراجوا، بما في ذلك رؤساء بلديات ومدعين عامين ومديري الجامعات، فضلًا عن عناصر في الشرطة ومسؤولين عسكريين".

وأضاف: "بالتنسيق مع الديمقراطيات في المجتمع الدولي، ستستمر الولايات المتحدة في تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة التي يمارسها نظام أورتيجا، ونشر أدوات دبلوماسية واقتصادية لدعم استعادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في نيكاراجوا".

وعلى صعيد آخر، تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكد بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة مستوى 60 مليون حالة.

وأفادت جامعة جونز هوبكينز التي تتابع تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في بيانات نشرتها الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى نقطة 60.062 مليون حالة بينها 837504 وفيات.

وتشير معطيات الجامعة إلى أن متوسط الإصابات اليومية خلال الأيام الـ7 الماضية بلغ في البلاد أكثر من 700000 حالة لأول مرة منذ بدء الجائحة في قفزة حادة غير مسبوقة.

كما تواجه الولايات المتحدة ارتفاعات حادة للوفيات الجديدة جراء المرض وتجاوز المؤشر اليومي خلال الأيام الـ7 الماضية حسب الجامعة مستوى 1500 حالة.

يأتي ذلك على خلفية انتشار متسارع لمتحور "أوميكرون" المكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا شهر نوفمبر 2021 والذي أصبح مهيمنًا في الولايات المتحدة، حسب السلطات الصحية في البلاد.