الاتحاد الأوروبى يجيز مجددا دخول مسافرى 7 دول من منطقة جنوب إفريقيا

أعلن الاتحاد الأوروبي السماح للمسافرين من 7 دول من منطقة جنوب إفريقيا بدخول أراضيه، ورفع قرار تعليق السفر من هذه البلدان الذي اتخذه نهاية نوفمبر في محاولة لوقف تفشي متحور أوميكرون.

واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 26 نوفمبر 2021 على فرض قيود على جميع الرحلات من بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، وهي البلدان التي رصد فيها متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأعلنت فرنسا المترأسة للاتحاد على حسابها على "تويتر"، أنه في الوقت الذي انتشر فيه "أوميكرون" شديد العدوى في جميع أنحاء أوروبا، اتفقت الدول الـ27 على "السماح باستئناف الملاحة الجوية مع بلدان أفريقيا الجنوبية".

ومع ذلك، فإن المسافرين من الدول السبع المعنية "سيظلون خاضعين للتدابير الصحية المطبقة على الوافدين من دول ثالثة"، وقد تشمل تقديم فحص PCR سلبي يتم إجراؤه في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.