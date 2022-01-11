الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: يحدد منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي بالفصل الدراسي الأول

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه “تم الانتهاء من منهج الرياضيات للرابع الابتدائي عند نهاية الدرس التاسع من الوحدة السابعة”.

وأضاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يبدأ الترم الثاني بالدروس من ١٠ إلى ١٦ بالوحدة السابعة ثم الوحدة الثامنة كاملًا، وبذلك يكون عدد الدروس المتبقية من ١٢-١٤ درس (أى شهر تقريبا).
وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، ورشة عمل؛ لإعداد حقائب تدريبية تستهدف معلمي الصف الرابع الابتدائي، وفقًا لنظام التعليم الجديد 2.0 والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم؛ وذلك فى إطار متابعة الوزارة للتدريبات الخاصة بالمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية، وفى ضوء التحديث المستمر للبرامج التدريبية الخاصة بهذا الشأن.

حضر اللقاء الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، والدكتورة نوال شلبى، مدير مركز تطوير المناهج التعليمية، والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، والدكتور محمد جاد، القائم بعمل مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية، وإيهاب الناغى مدير إدارة التدريب بالقاهرة، وعدد من قيادات وخبراء التربية والتعليم.

أكد الدكتور رضا حجازى أن التدريب رحلة مستمرة يجب أن تتسم بالاستدامة، واستكمالًا للجهود التي يتم بذلها بخطة تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي؛ تهدف الوزارة إلى أن يتم التدريب على المناهج والمقررات الجديدة، بشكل يناسب فلسفة ومحتوى هذه المقررات الدراسية.

وأشار الدكتور رضا حجازي، إلى حرص الوزارة على توافر المواد التدريبية بكافة أشكالها ووصول الحقائب التدريبية إلى كافة إدارات ووحدات التدريب على مستوى جميع المدارس بالتعاون مع الموجهين الأوائل؛ لتدريب جميع معلمي الصف الرابع الابتدائى.

ووجه نائب الوزير بتشكيل فرق عمل لإعداد الحقائب التدريبية (دليل المدرب- دليل المتدرب- المادة التدريبية- العروض التقديمية- الاختبار القبلي والبعدي)، تضم أعضاء من مركز تطوير المناهج، وقطاع التعليم العام، والأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية، بالإضافة إلى إدارات التدريب المختلفة؛ من أجل الوصول إلى تنمية المهارات والإبداع لدى المعلمين، ووضع الأفكار ونهج وآليات التنفيذ؛ لتحقيق التنمية المهنية المستدامة لمعلمي الصف الرابع الابتدائي على كيفية تدريس المناهج الجديدة.

وأضاف نائب الوزير إنه سوف يتم اعتماد الحقائب التدريبية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يتولى الموجهين الأوائل بالتعاون مع أقسام التدريب ووحدات التدريب تنفيذ هذا التدريب على مستوى جميع الإدارات التعليمية، كما تتولى الأكاديمية المهنية بفروعها متابعة التنفيذ؛ لضمان جودة التدريب.

ومن جهتها، قالت الدكتورة نوال شلبى: إن “العمل يتم بشكل مؤسسي وفق خطوات واتجاهات واضحة في التدريب، مؤكدة قيام مركز تطوير المناهج بتوضيح فلسفة المناهج الجديدة وتوفير الكتب الدراسية والمواد التدريبية التى تم تنفيذها، مشيرة إلى أن مناهج الصف الرابع تهتم بتنمية المهارات بعيدًا عن الحفظ والتلقين، وتمت إضافة مواد مثل تنمية المهارات ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبة التطورات الراهنة“.

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وزير التعليم: يحدد منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي بالفصل الدراسي الأول

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