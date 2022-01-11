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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء11-1-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال لصعيد على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
الإسكندرية 18 10
وادي النطرون 19 11
طنطا 18 10
شبين الكوم 18 11
دمنهور 17 11
بلطيم 17 11
مطروح 17 11
السلوم 17 12
سيوة 16 08
بورسعيد 19 12
دمياط 18 11
الزقازيق 18 11
المنصورة 17 10
الإسماعيلية 19 11
السويس 19 11
العريش 18 08
رفح 17 08
رأس سدر 19 10
نخل 19 02
نويبع 21 15
طابا 20 12
كاترين 18 01
الطور 20 12
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 22 13
مرسى علم 22 14
الفيوم 18 08
بنى سويف 18 08
المنيا 18 07
أسيوط 19 07
سوهاج 19 08
قنا 20 09
الأقصر 22 10
أسوان 23 11
إدفو 23 12
أبوسمبل 23 12
الوادى الجديد 22 06
شلاتين 25 14
أبو رماد 25 15
حلايب 23 15
رأس حدربة 22 15

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