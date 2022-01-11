موقع سياحى عالمى يدعو لزيارة أحدث الاكتشافات الأثرية فى مصر

دعا موقع "لونلي بلانت" السياحي العالمي ومقره ملبورن بأستراليا، إلى زيارة مصر وتحديدا الأكتشافات الأثرية الحديثة التي تم اكتشافها على مدار العام الماضي، مؤكدا على أن حضارة مصر القديمة أسرت العالم لآلاف السنين، مع لغتها الخفية من الهيروغليفية والآلهة والمعابد والمقابر الغامضة والمحفوظة جيدًا.

وتابع الموقع: ولكن على الرغم من أن مصر القديمة قد انتهت فترة حكمها، فإن هذا لا يعني أنها ماتت لان هذه الحضارة تنبض بالحياة الآن أكثر مما كانت عليه منذ سنوات، كما ثمن الموقع جهود الحكومة للحفاظ على الآثار واستعادتها وعرضها بطريقة لم تحدث من قبل.

ومع الذكرى السنوية القادمة لاكتشاف عالم الآثار هوارد كارتر لمقبرة الملك توت عنخ آمون - 100 عام في عام 2022 - وافتتاح المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره، تعتمد مصر على تراث وغموض ماضيها لجذب المسافرين كما تستمر الاكتشافات على قدم وساق ، مما يضيف إلى المجموعة الواسعة من القطع الأثرية التي لا تصدق من واحدة من أكثر الثقافات إثارة للإعجاب ودوامًا على كوكب الأرض.

سقارة

قال الموقع على الرغم من أن أهرامات الجيزة أخر عجائب العالم القديم الباقية، هي أيقونة مصر الأكثر وضوحًا، ولكن هناك العديد من الآثار التي سوف تثير اهتمامك منهما مقبرة سقارة، هذه المقبرة الضخمة، أكبر موقع أثري في البلاد، بها ثلاثية من الأهرامات الخاصة بها - مع الكشف عن المزيد كل عام و تقدر وزارة السياحة والآثار أن 1٪ فقط من الموقع قد تم حفره حتى الآن.

وتابع الموقع: كانت سقارة ودهشور قواعد تثبت قوة وبراعة المهندسين المعماريين القدماء، والأسلاف وتصميماتهم، وأعيد افتتاح أقدم هرم في مصر، هرم زوسر المدرج الذي يبلغ من العمر 4700 عام في سقارة، وفي عام 2020 بعد 14 عامًا من مشروع ترميم بقيمة 6.6 مليون دولار استقر الهيكل، ولأول مرة منذ أكثر من عقد يمكن للزوار مرة أخرى زيارته.

وفي دهشور، أعيد افتتاح هرم بنت، الذي شيد حوالي 2600 قبل الميلاد ، للجمهور في عام 2019 لأول مرة منذ 50 عامًا ، ويمكن للمسافرين الآن الدخول داخل "الهرم الجانبي"، الذي يُعتقد أنه تم بناؤه من أجل زوجة الفرعون ، من أجل لأول مرة منذ التنقيب في عام 1956.

وادي الملوك

يُطلق على الأقصر في كثير من الأحيان أكبر متحف في الهواء الطلق في العالم ، وهي كنز دفين لا مثيل له في أي مكان آخر و تتراوح الاكتشافات الأثرية الحديثة من مدينة "ذهبية" بأكملها إلى مساحة ضخمة من توابيت خشبية عمرها 3000 عام مع نقوش كاملة ويعد وادي الملوك ، مكان الراحة للعائلة المالكة منذ عام 2100 قبل الميلاد.

مسار جبال البحر الأحمر

هو مسار تم انشاءه مؤخرا بطول 105 أميال وتستغرق حوالي 10 أيام ووهو أول مسار طويل المدى في البر الرئيسي في مصر، ويمكن للمسافرين الخروج سيرًا على الأقدام مع الأشخاص الذين يعرفون هذه الأرض عن كثب.

وتابع الموقع: وتمر حلقة المشي لمسافات طويلة عبر أعلى قمم الجبال في البر الرئيسي، والكتابات التي تركها الأنباط (اشتهروا بعاصمتهم البتراء المنحوتة بطريقة صحيحة في الأردن) والمدن الرومانية القديمة مع الحصون وأبراج المراقبة والبوابات التي لا تزال جزئيًا في الموقع.

اكتشافات أخرى

كما سلط الموقع الضوء على عدد من أهم وأبرز الاكتشافات الأثرية الأخيرة منها العثور على غرفة دفن بها مومباء بلسان ذهبي بالقرب من مدينة الإسكندرية، كما تم العثور على مصنع للجعة في صعيد مصر ويعتقد أنه الأقدم في العالم.

فضلا عن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر والتي قال عنها علماء الأثار إنها أهم اكتشاف منذ العثور على قبر توت في وادي الملوك.

المتحف المصري الكبير

قال الموقع: سيعرض المتحف عشرات الآلاف من القطع الأثرية وسيكون المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة عند افتتاحه. حيث تم نقل أكثر من 50000 قطعة أثرية لم تعرض من قبل فضلا عن عن عرض جميع كنوز دفن توت عنخ آمون لأول مرة.