تعرف على أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-1-2022

تساؤلات مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي “جوجل” تباين واختلاف بالبنوك المصرية أمام الجنيها المصري، وبلغ سعر العملات بمصر 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع بالنسبة لسعر الدولار ، أما بلغت أسعار اليورو 17.72 جنيها للشراء و 17.88 جنيها للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.23 جنيه للشراء، 21.40 جنيها للبيع، أما وصل سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيها للشراء و4.29 جنيها للبيع، طبقا لتحديثات “البنك الأهلي المصري”.

وتستعرض الدستور سعر العملات فى جميع البنوك المصرية اليوم كالآتي:

سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء

بلغت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلي المصري 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع ، وبينما سجل سعر الدولار ببنك العقاري المصري، بنك عودة، بنك بلوم، بنك المشرق البنك العقاري الافريقي، بنك المصرف المتحد، بنك “أبوظبي التجاري”، وبنك البركة، البنك التجاري الدولي 15.66 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع، وبينما حققت العملة الأمريكية مستوى 15.68 جنيها و 15.76 جنيها للشراء والبيع ببنك الأهلي الكويتي، المصرف لأبوظبي الإسلامي.

بينما سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك الأهلي المصري 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 17.72 للشراء و 17.88 للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر 17.72 للشراء و 17.88 للبيع، وسجل سعر اليورو 17:74 للشراء و 17:90 للبيع في بنوك، قطر الوطني، عودة ، أبوظبي التجاري، بنك قناة السويس، وحققت العملة مستوى 17.76 للشراء و 17.90 للبيع في بنك أبوظبي الإسلامي .

وسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 17.78 جنيه للشراء و 17.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنية المصري اليوم الثلاثاء



يبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 21.23 للشراء، 21.40 للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 21.23 للشراء، 21.40 للبيع، وحققت العملة البريطانية مستوى 21.26 و 21.43 جنيه للشراء والبيع على التوالى فى قائمة من البنوك شملت كلا من :بنك البركة، المصرف المتحد، و بلوم، أبوظبي الأول.