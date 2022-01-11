الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأحد المقبل.. تشغيل خط مواصلات جديد من حدائق أكتوبر لرمسيس بـ١٠ جنيهات

المهندس محمد مصطفي
المهندس محمد مصطفي

أعلن المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن بشرى سارة لأهالينا بمدينة حدائق أكتوبر عامة وسكان منطقتي ابنى بيتك الخامسة والسابعة بشكل خاص.

 

أوضح محمد مصطفي ، أنه تم الاتفاق على تشغيل خط مواصلات تجريبي مع شركة مواصلات العاصمة بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٢ الجاري يتم ربط خط  المدينة حدائق أكتوبر حتى رمسيس بخط سير ليبدأ من حدائق أكتوبر حتى مروا ب ١٧ منطقة 
منها موقف سهمود ( الواقع بين ابنى بيتك الخامسة والسابعة).


- ابنى بيتك الخامسة
- منطقة 247
-طريق زويل 
-ابنى بيتك الأولى 
- ابنى بيتك 3 
-جامعة زويل 
- طريق الواحات 
- حدائق الأهرام - 
ميدان الرماية
- شارع الهرم
- ميدان الجيزة
- جامعة القاهرة 
- كوبرى الجامعة
- القصر العيني
- التحرير 
- إسعاف 
-رمسيس 
وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن تصل قيمة سعر التذكرة نحو  5 جنيهات من مدينة حدائق أكتوبر حتى الرماية و10 جنيهات من مدينة حدائق أكتوبر حتى رمسيس.

  
وأضاف محمد مصطفى، أن مواعيد العمل تبدأ من السادسة والنصف صباحا وحتى 11 مساءا بمعدل أتوبيس كل ساعة طوال أيام الأسبوع.

 

واكد مصطفى، على اهتمام الدولة لتوفير كافة الاحتياجات والخدمات لسكان المدينة من وسائل النقل والموصلات للمواطنين . 

 

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الجهاز سيعمل على توفير كافة الخدمات والسلع الغذائية المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية ومناسبة لتناسب جميع الطبقات والمستفيدين من أهالي مدينة حدائق أكتوبر. 

 

وأشار إلى أن سيتم إطلاق قافلة طبية مجانية للمواطنين بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص ومجلس أمناء المدينة وتتضمن القافلة الكشف على الأطفال وأسنان وباطنة والمسالك البولية وأمراض النساء والعيون وغيرها من جميع التخصصات الهامة بحيث يتم الكشف بالمجان. 

الأحد المقبل تشغيل موصلات خدائق اكتوبر حتي رمسيس المهندس محمد مصطفى حدائق أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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