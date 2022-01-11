الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تحتفل باستقبال دفعة جديدة

احتفلت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، اليوم، باستقبال الطلاب الجدد للدفعة 56 طيران مع أولياء أمورهم، وذلك تحت رعاية الطيار عزت متولي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وبحضور كل من الطيار هشام عثمان عميد الكلية المصرية للطيران، والطيارمحمد كمال وكيل الكلية للشؤون الدراسية، والطيار علاء عبد الغني وكيل الكلية لشؤون الطلبة والمواردالبشرية، والطيار وليد حسين مدير عام التدريب بالكلية.

كما قام الطيار محمد كمال وكيل الكلية بشرح مبسط للطلاب وأولياء الأمور من خلال عرض تقديمي يوضح النبذة التاريخية للكلية، بالإضافة إلى التعرف على رؤية وإمكانيات الكلية في تنفيذ برامج التأهيل التدريبية للطيران من حيث التجهيزات (قاعات المحاضرات- برامج التدريب- محاكيات الطيران- طرازات طائرات التدريب المختلفة).

وتم شرح أنظمة التدريب المتاحة بالكلية، كما تم الرد على جميع استفسارات أولياء الأمور بما يخص مراحل التأهيل أثناء فترة الدراسة بالكلية.

وتشهد المطارات المصرية خاصة المطارات السياحية تطبيق شامل للإجراءات الاحترازية والوقائية إلى جانب عمليات تطهير وتعقيم موسعة شملت مداخل ومخارج مطار القاهرة الدولي وصالات السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب وأماكن الانتظار والاستراحات والسلالم المتحركة والمصاعد ووسائل النقل داخل المطار وبوابات الصعود إلى الطائرات، بالإضافة المكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين، فضلًا عن تشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الركاب والعاملين بالمطار، وضرورة ارتداء الكمامات طوال تواجد الركاب والعاملين بالمطارات، والتباعد الاجتماعي، وتوفير المطهرات بجميع صالات السفر والوصول.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من (اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت)، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول؛ نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.