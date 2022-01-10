الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

مُشيدًا بـ«منتدى شباب العالم».. الإعلام السعودي: «أيقونة نجاح»

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

أشاد إعلاميان سعوديان بالجهود المصرية لإطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، في تأكيد على دور المنتدى في إعلاء وتعزيز قدرات الشباب في جميع المجالات.

تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية

وقال الصحفي والإعلامي السعودي عواد الطوالة، إن مصر استطاعت توظيف منتدى شباب العالم، لتوجيه رسائل إلى الشباب حول العالم من أجل تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود.

واشاد الطوالة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بالجهود المصرية في القدرة على تطوير المنتدى سنوياً، والخروج بأفكار خلاقة ومثمرة تفيد المنطقة العربية، مضيفاً:" منتدى شباب العالم يهدف إلى تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، والازدهار بالمنطقة كافة".

وتابع:" منتدى شباب العالم ايقونة نجاح، ومنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب العربي، تؤكد أن الاستثمار الحقيقي هو في الشباب العربي التي تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

في السياق نفسه، أشاد الإعلامي السعودي أحمد المحسن، بتنظيم مصر لمنتدى شباب العالم، وما يثمره من جهود لإثراء التعاون بين الشباب العربي.

وأضاف المحسن للدستور:" أعداد الشباب تشكل الرقم الاعلى بالمدن العربية، ولاشك استثمارها على نحو أمثل يؤدي الى تعزيز الحوار ونقل رسالة سلام وازدهار لجميع الشعوب وإعلاء القيم الإنسانية بين الشعوب.

وتابع أنه نظرًا لأهمية الشباب راهنت المملكة العربية السعودية على شبابها من خلال رؤية السعودية 2030، باعتبارهم من أهم وأكبر الفئات الأساسية فيها، وفي سعيها لتحقيق رؤية المملكة 2030" .

مشاركة السعودية في منتدى شباب العالم

وشارك عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في فعاليات منتدى شباب العالم، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومحمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأشار السفير السعودي في مصر أسامة بن أحمد النقلي، إلى أن شارك في فعاليات النسختين الثانية والثالثة من المنتدى، مشيداً بما لمسه من تطور ملموس في أعمال المنتدى وأنشطته في النسخة الرابعة، باعتباره منصة دولية تناقش قضايا الشباب والتنمية، وتحمل معها رسائل السلام بين الشعوب.

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