الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

أول قرار للنيابة العامة فى حادث غرق «معدية المناشى»

حادث المناشي
حادث المناشي

أصدرت جهات التحقيق، اليوم الإثنين، قرارًا بعرض السيارة المتسببة فى حادث غرق منشأة القناطر، بعد استخراجها منذ قليل، على مهندس فنى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، بعد فحص أجزائها الميكانيكية، والمكابح الخاصة بها، لبيان ما إذا كان بها مشاكل فنية تحول دون قيادتها من عدمه، كما أمرت بتشكيل لجنة لفحص المعدية، وتحديد مدى صلاحيتها، وإذا ما كان بها مشاكل فنية من عدمه.

وفتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة فى واقعة سقوط سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، مما أسفر عن مصرع عدد من مستقلى السيارة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على السيارة بعد استخراجها؛ لعرضها على مهندس فنى لفحصها.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة، ومناظرة جثامين الضحايا، وصرحت بدفنهم، بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، ويواصل رجال الإنقاذ فى الوقت الحالى جهودهم لانتشال جثث باقى الضحايا.

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