إصابة جنرالين كبيرين و5 آلاف مجند في جيش الاحتلال بكورونا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، إصابة جنرالين كبيرين بكورونا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بشكل كبير في صفوف الجيش خلال الأسبوع الماضي.

واعتبار من اليوم، تم تشخيص إصابة أكثر من خمسة ألاف من عناصر الجيش بكورونا، وهذا العدد أكبر خمس مرات من العدد المسجل قبل أسبوع، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» على موقعها الإلكتروني.

وقال الجيش إن كل الجنود والضباط والعاملين المدنيين لديه الذين جاءت نتيجة الاختبارات التي خضوعها لها للكشف عن الإصابة بكورونا إيجابية، لديهم أعراض خفيفة.



وتابع أنه ثبت إصابة رئيس إدارة القوى البشرية بالجيش الميجور جنرال يانيف اسور ورئيس وحدة الاتصال مع الفلسطينيين الميجور جنرال غسان أليان، بالفيروس اليوم.

وذكر الجيش أن كلا الجنرالين يشعران بأنهما في حالة جيدة ويعتزمان مواصلة برنامج عملهما الطبيعي بقدر المستطاع في ظل القيود الوطنية والعسكرية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.