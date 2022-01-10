الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مسرحية كورونا.. تأثر الرئيس السيسى خلال استعراض تضحيات «الجيش الأبيض»

جريدة الدستور

تأثر الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مشاهدة أحداث أول عرض مسرحى عن جائحة كورونا بتوقيع المخرج خالد جلال، ومشاركة 24 جنسية مختلفة.
واستعرض العرض جهود الأطقم الطبية خلال جائحة كورونا بالمستشفيات فى مواجهة المرض، وتقديم الخدمات الصحية للمرضى، على الرغم من سقوط عدد منهم شهداء بسبب الفيروس.

جاء ذلك على هامش حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحفل افتتاح مسرح شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

المنتدى انطلق عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

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