الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
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حوادث

دفن جثامين ضحايا الغرق بمنشأة القناطر والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث

معدية المناشي
معدية المناشي

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان واقعة سقوط سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، ومناظرة جثامين الضحايا، وصرحت بدفنهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.

ويواصل رجال الإنقاذ فى الوقت الحالى جهودهم لانتشال جثث باقى الضحايا.

وفتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة فى واقعة سقوط سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، ما أسفر عن مصرع عدد من مستقلى السيارة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على السيارة بعد استخراجها، لعرضها على مهندس فنى لفحصها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشابًا، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحًا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساءً لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.

وسادت حالة من الحزن بين سكان القرية التي ينتمي إليها الضحايا بمحافظة المنوفية، عقب وقوع الحادث، حيث انتقل عدد منهم إلى مكان الحادث للمساهمة في إنقاذ الضحايا، كما تواجد عدد كبير من قرية القطا المجاورة لمكان غرق السيارة، لتقديم المساعدة والمساهمة في عمليات الإنقاذ.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل الحادث، حيث تبين أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشابًا، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحًا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساءً لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد سقوط سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد في منشأة القناطر بالجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثث الضحايا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الكشف الطبى النيابة العامة تحريات الاجهزة الامنية تحقيقات موسعة مزرعة دواجن معدية المناشي

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