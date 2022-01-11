تعرف على ترددات قنوات بي إن سبورت لمتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية

نستعرض لكم في هذا التقرير تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يستعد المنتخب الوطني لخوض أول مباراة أمام نيجيريا غدا في الساعة 6 مساءً.

وتستعرض «الدستور» قنوات بين سبورت المفتوحة لنقل مباريات كاس الأمم الأفريقية.

تردد بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

هناك العديد من القنوات بين سبورت المفتوحة التي ستنقل مباريات كاس الأمم الأفريقية على عدد من الأقمار الصناعية التي تستطيع نقل المباريات عليها:

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، معدل الترميز27500، معامل تصحيح الخطأ 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، معدل الترميز27500، معامل تصحيح الخطأ 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/2.

تردد قناة بي إن سبورت اكسترا- bein sport extra

كما يمكنك مشاهدة مباريات كاس الامم الافريقية على قناة بين سبورت اكسترا ويمكنك الوصول اليها من خلال ضبط الريسيفر الخاص بك على

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

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تردد قناة بي إن سبورت إكسترا 2- 2bein sport extra

كما يمكنك مشاهدة مباريات بطولة كاس الامم الافريقية على قناة بي ان سبورت اكسترا2 ويمكنك متابعته عبر التردد الآتي:

اسم القناة على الرسيفر2 beIN Sports Xtra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3