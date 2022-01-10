الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى يشاهد عرضًا مسرحيًا عن جائحة كورونا بمشاركة 24 جنسية

جريدة الدستور

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على هامش افتتاح مسرح شباب العالم، أول عرض مسرحى عن جائحة كورونا بتوقيع المخرج خالد جلال، ومشاركة 24 جنسية مختلفة.

المنتدى انطلق عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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