إطلاق أول منطقة تعمل بالرؤية الاستراتيجية للتأمينات السبت

يشهد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، السبت المقبل، فعاليات افتتاح منطقة المقطم أول منطقة تأمينية تعمل وفقا للرؤية الاستراتيجية للهيئة، يليها المشاركة في فعاليات المؤتمر الصحفي لمناقشة أهم القضايا التأمينية التي تشغل المواطن وخطة الهيئة للتعامل معها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات أن قيمة المعاشات المنصرف خلال 2021 بلغت 250 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة لحوالي 10.6 مليون مستفيد، فيما بلغ إجمالي المال الاحتياطي التأميني نحو 473.6 مليار جنيه مقابل 363.6 مليار جنيه في بزيادة قدرها 110 مليار جنيه.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مد فترة تقسيط مديونيات الشركات والمصانع لدى التأمينات حتى 7 سنوات، لمن ترتفع مديوناته عن مليون جنيه بتقسيط يصل إلى 5 سنوات للمديونيات التي تصل لأقل من مليون جنيه، حيث تم منح شهادة تأمينات مؤقتة لمدة 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، إلى أنه لابد وأن تنتظم سداد الربط والقسط الشهري حتى لا تصبح عقبة في ممارسة جميع أنشطتهم التجارية التي تم الاتفاق عليها.

وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر يناير 2022، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ويصل عددها 19 ألفًا و175 منفذا لعدد 10.5 مليون مستفيد ومستحق عنهم، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

وأطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حوالي 15 مجموعة تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية ويمكن من خلالها المواطن المصري الحصول على تلك الخدمات بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية بين المناطق المختلفة.