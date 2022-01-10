فرقة «فويس باند» و«كايرو تونز».. أبرز حفلات ساقية الصاوي خلال يناير

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوى حفلاً غنائياً لفرقة "فويس باند" الاثنين 17 يناير الجاري بقاعة النهر فى السادسة والنصف مساءً، ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل باقة من أجمل الأغاني لكبار المطربين.

تم تأسيس فرقة "فويس باند" في شهر أبريل 2016 على يد اسلام جاد عازف الكمان بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية، ومعد في البرامج الغنائية والمواهب في لبنان مايسترو فرقة ذا فويس كيدز، وأيضًا المايسترو أسامة الحسيني عازف الكمان بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية وموزع موسيقي.

كما يستعد فريق كايرو تونز لتقديم حفل في ساقية عبد المنعم الصاوي، الثلاثاء 18 يناير ، في السابعة مساءً بقاعة النهر، ويضم فريق كايرو تونز مجموعة من الأصوات الشبابية بقيادة المايسترو أحمد يونس، ويعيد الفريق إحياء أغاني تراثية بالإضافة إلى الأغاني الحديثة.

ويقدم المنشد عامر التونى مؤسس فرقة المولوية المصرية وقائدها رحلة لبحور الإنشاد الصوفي والتراث المصري الأصيل يوم الخميس 20 يناير فى السابعة مساءً بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى ، مع إيقاعات موسيقية مناسبة للحالة الروحية للحفل.

تأسست المولوية المصرية فى عام 1994 على يد منشدها عامر التونى الذى حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصرى على الساحة العالمية ،ليؤكد للعالم بأثره أن مصر تتمتع بخصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.

وتستعد نجمة برنامج ذا فويس الفنانة رانا عتيق لتقديم حفلاً غنائياً لأول مرة بالساقية الخميس 20 يناير فى السابعة والنصف مساءً بقاعة الحكمة ، ومن المقرر أن تقدم رانا باقة من أجمل أغانيها منها "الناس نوعين، مشاعر متغيرة" والتى تم طرحهم مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعى.

انتهت رنا عتيق من تسجيل أحدث أغانيها بعنوان "الناس نوعين" تمهيدا لطرحها خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الإلكترونية.

أغنية "الناس نوعين" ضمن ميني ألبوم جديد تقف رنا على تحضيراته خلال الفترة الحالية، من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، ألحان هاني جمال، توزيع ومكس وماستر بيشوي سمير.