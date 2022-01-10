الشروق تطرح غلاف رواية «السيدة الزجاجية» لعمرو العادلي

طرحت دار الشروق للنشر والتوزيع غلاف رواية السيدة الزجاجية للروائي والقاص عمرو العادلي، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، والتي تنطلق فعالياتها في الـ26 من يناير الجاري وحتى الـ7 من فبراير المقبل.

وصدرت الدار الرواية بقولها: «في روايته الجديدة، يتتبع عمرو العادلي رحلة «ثومة» التي لم تفق بعدُ من آلام الولادة لتجد المولود طفلًا برأس كبير».

وأضافت: «بأسلوب مُتدفق، يأخذنا المؤلف إلى عدة عوالم متباينة، عالم السيرك بما فيه من سِحر، عالم الصيد بما فيه من صراع، عالم الزراعة بما فيه من أمل، وعالم المصانع حيث لا مكان لضعيف أو مُتكاسل».

واستطردت: «يروى لنا المؤلف رحلة مشوار البطلة، مازجًا بين عالم غريب وبين واقع تلمسه من حولك أينما نظرت».

من هو عمرو العادلي؟

ولد عمرو العادلي في محافظة القاهرة في التاسع من ديسمبر في عام 1970.

تخرج في جامعة عين شمس من قسم علم الاجتماع، وهو عضو في اتحاد كتّاب مصر، وبدأت مسيرته الكتابية في عام 2008 حينما نشر أول مجموعة قصصية له بعنوان "خبز أسود" وما دفعه لبدء كتابة الفن القصصي هو تأثره بكتاب "فن الشعر" من تأليف أرسطو وكتاب "الديكاميرون" من تأليف جيوفاني بوكاتشيو.

وتعدُ "إغواء يوسف" هي أول نتاجه الروائي والتي صدرت في عام 2011، كما تتميز روايته "المصباح والزجاجة" كونها روايته الوحيدة الموجهة للأطفال والناشئة وقد وصلت للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في عام 2018.

حاز العادلي على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية عن روايته "الزيارة" في عام 2015.

وفي نفس العام حصل على جائزة ساويرس الثقافية فرع كبار الأدباء عن مجموعته القصصية "حكاية يوسف إدريس"، وكذلك وصلت روايته "اسمي فاطمة" للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد في الآداب عام 2019.

ومنذ عام 2013 والعادلي ينظم الورش الأدبية للكتابة الإبداعية من ضمنها ورشة دار إشراق المجانية لتعليم الكتابة الإبداعية وورشة "تويا" وغيرها من الورش.