إعادة 111 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى الموصل

وصلت 111 عائلة عراقية يشتبه بارتباطها بتنظيم داعش الإرهابي من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة الواقع جنوب مدينة الموصل في شمال العراق، على ما أفاد مسؤول محلي فرانس برس الاثنين، وهي المرة الرابعة تعاد فيها عائلات عراقية من سوريا.

وكان العراق أعاد منذ مايو 2021 إلى مخيم الجدعة نحو 339 عائلةً من الهول الذي يؤوي نحو 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب يقبعون في قسم خاص في ظل حراسة مشدّدة.

وأعيد مذّاك قسم منهم إلى مناطقهم الأصلية من الجدعة الذي يؤوي نحو ألف عائلة، وخصوصا الى محافظات صلاح الدين ونينوى والرمادي. لكن إعادتهم تثير الجدل لاتهامهم بانتماء أفراد منهم إلى تنظيم داعش الإرهابي أو لعدم تمتعهم بمقومات تسمح لهم بالعودة.

وقال المسؤول المحلي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته "وصلت 111 عائلة من عائلات مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، ما يعادل 403 أشخاص، ليل السبت من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة بناحية القيارة"، مضيفاً أن "هذه العائلات تتحدر من محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى".

وأفاد مصدر آخر مطلع على ملف النازحين أن "عدد العائلات التي أعيدت في الدفعة الأولى 94 عائلة، وفي الدفعة الثانية 117 عائلة وفي الثالثة 128".

وقال إن "عائلات الدفعة الأولى أعيدت إلى مناطقها الأصلية في محافظات صلاح الدين والرمادي بعد إكمال كافة الإجراءات التدقيقية والتحري وإعادة التأهيل النفسي".

وأعلنت السلطات العراقية مطلع ديسمبر نيتها إغلاق مخيم الجدعة نهائياً، آخر مخيم يضمّ نازحين في العراق، ولا يشمل ذلك 26 مخيماً في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي.

وتسبب النزاع بنزوح ستة ملايين شخص داخل العراق، وفق بيان لمنظمة الهجرة الدولية مطلع نوفمبر، موضحةً أن مئات آلاف الأسر عادت إلى بيوتها بعد أربع سنوات من دحر التنظيم، "ومع ذلك، لا يزال ما يقدر بنحو 1,2 مليون شخص في حالة نزوح".