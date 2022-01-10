الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الإسكوا: توقعات بزيادة صادرات بلدان مجلس التعاون الخليجي لـ7.2 % خلال 2022

الصادرات
الصادرات

توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا"، أن تزداد صادرات بلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.2٪ خلال عام 2022، و4.1٪ في عام 2023، وأن تكون الزيادة متساوية بين البلدين الأعضاء.

كذلك يتوقع ان تسجل الواردات ارتفاعًا مماثلا، حيث ستبلغ 7% في عام 2022 و 3.5% في عام 2023، وذلك بسبب زيادة الطلب المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأضاف التقرير الذي حصل «الدستور» عليه، أنه بحسب الآفاق المحتملة للقطاع التجاري، فإن مجموعة البلدان هذه ستستمر في كونها مصدرة صافية، وان بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادي ستظل بمثابة أبرز الشركاء التجاريين لها.

ويتوقع ان ينخفض العجز المالي في بلدان مجلس التعاون الخليجي من 5.8% في عام 2021 الى 5% في عام 2022، و 4.6% في عام 2023 حسب سيناريو خط الأساس، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع اسعار النفط وزيادة الطلب على المشتقات النفطية وزيادة الإيرادات الضريبية، وإذا وصل سعر النفط الى 80 دولارا للبرميل، فقد يحقق الميزان المالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي فائضا بنسبة 0.8%  في عام 2022، 1.7% في عام 2023.

وبالتوازي، ستوصل الحكومات سياساتها التي تهدف الى تعزيز حزم التحفيز الاقتصادي وتمويل حملات التطعيم وخدمة الديون التي تراكمت خلال 2020، والاستثمار في خطط جديدة، وسيرتفع الدين الحكومي بشكل طفيف الى 46٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2022 و 2023، حسب سيناريو خط الأساس، وفي المقابل يتوقع ان ينخفض هذا الدين الى 38% عام 2022، و 34% عام 2023 حسب السيناريو البديل.

وتخطط حكومة المملكة العربية السعودية لاستئناف مشاريعها الاستثمارية المتعلقة بالانفاق الرأسمالي، وسيتم تعويض النفقات الناجمة عن تلك المشاريع بشكل جزئي من خلال الإيرادات الضريبية الناجمة عن معدلات ضريبة القيمة المضافة.

اللجنة الاقتصادية آسيا الإسكوا مجلس التعاون الخليجي الواردات العجز المالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

«صقيع وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وفاة أرملة اللواء عمر سليمان

وزير البترول يغادر القاهرة للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي بالسعودية

الفنانة إيناس عز الدين تستغيث بـ«الخارجية»: مش عارفة أرجع مصر

فايزر: لقاح أوميكرون سيكون جاهزًا بحلول مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

صور

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

الرئيس السيسى يشهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون «حي الشيخ جراح» بقيادة عضو كنيست متطرف

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة