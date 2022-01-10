الإثنين 10 يناير 2022
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مصر

«التعليم»: عقد ورشة عمل لإعداد حقائب تدريبية تستهدف معلمي الرابع الابتدائي

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أن التدريب رحلة مستمرة يجب أن تتسم بالاستدامة، واستكمالًا للجهود التي يتم بذلها بخطة تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي، تهدف الوزارة إلى أن يتم التدريب على المناهج والمقررات الجديدة، بشكل يناسب فلسفة ومحتوى هذه المقررات الدراسية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الإثنين لإعداد حقائب تدريبية تستهدف معلمي الصف الرابع الابتدائي، وفقًا لنظام التعليم الجديد 2.0 والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم، في إطار متابعة الوزارة للتدريبات الخاصة بالمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية، وفي ضوء التحديث المستمر للبرامج التدريبية الخاصة بهذا الشأن.

حضر الجلسة الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التعليمية، والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، والدكتور محمد جاد القائم بعمل مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديرو عموم تنمية المواد الدراسية، وإيهاب الناغي مدير إدارة التدريب بالقاهرة، وعدد من قيادات وخبراء التربية والتعليم.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي حرص الوزارة على توافر المواد التدريبية بكل أشكالها ووصول الحقائب التدريبية إلى كل إدارات ووحدات التدريب على مستوى جميع المدارس بالتعاون مع الموجهين الأوائل؛ لتدريب جميع معلمي الصف الرابع الابتدائي.

ووجه نائب الوزير بتشكيل فرق عمل لإعداد الحقائب التدريبية «دليل المدرب - دليل المتدرب - المادة التدريبية - العروض التقديمية - الاختبار القبلي والبعدي»، تضم أعضاء من مركز تطوير المناهج، قطاع التعليم العام، الأكاديمية المهنية للمعلمين، مديري عموم تنمية المواد الدراسية، بالإضافة إلى إدارات التدريب المختلفة؛ من أجل الوصول إلى تنمية المهارات والإبداع لدى المعلمين، ووضع الأفكار ونهج وآليات التنفيذ؛ لتحقيق التنمية المهنية المستدامة لمعلمي الصف الرابع الابتدائي على كيفية تدريس المناهج الجديدة.

وأضاف نائب الوزير أنه سوف يتم اعتماد الحقائب التدريبية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يتولى الموجهون الأوائل بالتعاون مع أقسام التدريب ووحدات التدريب تنفيذ هذا التدريب على مستوى جميع الإدارات التعليمية، كما تتولى الأكاديمية المهنية بفروعها متابعة التنفيذ، لضمان جودة التدريب.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نوال شلبي إن العمل يتم بشكل مؤسسي وفق خطوات واتجاهات واضحة في التدريب، مؤكدة قيام مركز تطوير المناهج بتوضيح فلسفة المناهج الجديدة وتوفير الكتب الدراسية والمواد التدريبية التي تم تنفيذها، وأشارت إلى أن مناهج الصف الرابع تهتم بتنمية المهارات بعيدًا عن الحفظ والتلقين، وتمت إضافة مواد مثل تنمية المهارات ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبة التطورات الراهنة.

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