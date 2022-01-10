وكالة الأدوية الأوروبية تدرس السماح باستخدام دواء فايزر المضاد لكورونا

تدرس وكالة الأدوية الأوروبية ما إذا كانت ستسمح باستخدام الحبوب المضادة لفيروس كورونا (كوفيد19-) التي تنتجها شركة فايزر التي تقول إن العلاج بها يقلل الحاجة لتلقي العلاج بالمستشفيات والوفيات.



وتقدمت فايزر بطلب للحصول على موافقة على الدواء باكسلوفيد لمنع الأعراض الخطيرة لدى المرضى من 12 عاما ومن هم أكبر منهم من كوفيد.19-



ويتوقع علماء وكالة الأدوية الأوروبية إصدار التوصية خلال "أسابيع قليلة بعد تقييم فوائد ومخاطر العقار، حسبما أفادت الوكالة. وكان العلماء يراجعون البيانات لبعض الوقت.



وتقول شركة فايزر إن المرضى سيتناولون ثلاث أقراص من الدواء الجديد مرتين يوميا لمدة خمسة أيام.

وأوضحت أن المادة الفعالة "نيرماتريلفير" مصممة لتثبيط بروتين "سارس كوف2-" لمنع الفيروس من التكاثر.

يذكر أنه قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، "إن شركته تقوم بالفعل بتصنيع لقاح مضاد لمتحور أوميكرون، الذي توقع أن يكون جاهزًا للتوزيع بحلول شهر مارس القادم.

وأضاف «بورلا» في تصريحات أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية: "سيكون هذا اللقاح جاهزًا في مارس، نحن (نبدأ) بالفعل في تصنيع بعض الكميات".

وأفادت الصحيفة بأنه تم التشكيك في الحاجة إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خاص بأوميكرون، على الأقل من جانل أنتوني فاوتشي المستشار الطبي للبيت الأبيض، الذي قال إن الجرعات المعززة من اللقاحات الحالية كافية لمواجهة المتحور.

ومع ذلك، قال «بورلا» إن هناك حكومات تريد لقاحًا محدثًا في أسرع وقت ممكن.

ووافقت شركة فايزر على صفقة مع شركة اكويتاس ثيرابيوتيكس من شأنها أن تعزز الحصول على مواد مهمة مستخدمة في لقاحها المضاد لكوفيد-19.

تنتج أكويتاس ومقرها كولومبيا البريطانية، الجسيمات النانوية الدهنية التي تُستخدم في إيصال المواد الجينية إلى جسم الإنسان، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.