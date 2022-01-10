تفاصيل صادمة في غرق سيارة بـ«نيل الجيزة»: «أطفال يجمعون البيض»

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، عن تفاصيل جديدة في غرق سيارة ربع نقل بعد سقوطها من أعلى معدية في نهر النيل بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وأوضحت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن السيارة كانت تُقل 23 طفلًا “10 فتيات و13 صبياً” عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها لجمع البيض، وأثناء المرور من أعلى المعدية فشل قائد السيارة في السيطرة عليها لتسقط في المياه.

وأضافت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم مجدي موسى وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، أن الأطفال من عزبة جمال الفرنساوي بقرية إيطاليا التابعة لمحافظة المنوفية، ويذهبون يوميا إلى المزرعة في السيارة التي تعود لنقلهم وإعادتهم مرة أخرى إلى منازلهم.

وأفادت التحريات أن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثتين فقط من بين المفقودين، بينما يتم البحث عن الباقين لعبور بعضهم للبر الآخر من النيل في المنوفية.