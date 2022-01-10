انتصار السيسى: منتدى الشباب نسخة فريدة تعكس قدرة الشباب على تحدى العوائق

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها تشعر بالسعادة والفخر بعودة شباب العالم للتلاقي وتبادل الرؤى والتجارب خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.



وأضافت، في تدوينة نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أشعر بمزيج من السعادة والفخر بعودة شباب العالم للتلاقي وتبادل الرؤى والتجارب خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعد منصة عالمية لمناقشة التحديات والقضايا التي تواجه العالم اليوم.. تلك النسخة الفريدة التي تعكس قدرة الشباب على تحدي كافة العوائق.. وأتمنى كل التوفيق والنجاح للمشاركين واللجنة المنظمة وأن يكون منتدى شباب العالم دائما جسرا للتلاقي ونموذجاً للتسامح والتعايش وقبول الآخر".