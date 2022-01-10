الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تطالب بنهج متوازن للمفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

دي مايو
دي مايو

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الإثنين، إن بلاده سوف تتعاون مع الدول الأكثر تعاطفا مع قضايا الهجرة غير الشرعية إذا لم تتوصل الدول الـ ٢٧ الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاتفاق حول هذا الأمر.

وأكد دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بربوك في فيلا ماداما في إيطاليا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أنه إذا لم يكن من الممكن العثور على اتفاق للإدارة المشتركة لظاهرة الهجرة بين جميع الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فسيتم ذلك بين أولئك الذين لديهم تضامن أوروبي في القلب".

إلى ذلك، أخبر دي مايو نظيرته الألمانية بأهمية وجود "نهج متوازن" للمفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أنه “يتعين تكثيف الحوار بين أوروبا وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل” بشأن إدارة تدفقات الهجرة العابرة للبحر الأبيض المتوسط.

ونوه دي مايو، خلال مخاطبته الجمعة النسخة السابعة لمؤتمر (حوارات المتوسط) بالعاصمة روما، بأن “نهج إيطاليا يهدف إلى إدارة تدفقات راسخة في مكافحة التدفقات غير النظامية ومضاربة المتاجرين بالبشر، ولكنه مستوحى من الحوار والتعاون”.

وقال إن استراتيجية بلاده حول ظاهرة الهجرة مكرسة “لمبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي وفي العلاقات مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد”. 

وأضاف دي مايو، أنه أيضًا من خلال الزخم على المستوى الأوروبي للبعد الخارجي للتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية، ينبغي بكل تأكيد تكثيف الحوار بين أوروبا وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي، حوار حول تدفقات اليوم، بدءًا من موضوع اتفاقيات إعادة القبول، ولكن أيضًا حول فرص الهجرة الدائرية التي يمكن أن تسهم في المستقبل في تنمية بلدان المنشأ ذاتها.

دي مايو قضايا الهجرة الاتحاد الأوروبي المتاجرين بالبشر وزير الخارجية الإيطالى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«صقيع وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

وفاة أرملة اللواء عمر سليمان

فايزر: لقاح أوميكرون سيكون جاهزًا بحلول مارس

الفنانة إيناس عز الدين تستغيث بـ«الخارجية»: مش عارفة أرجع مصر

مصر والإمارات تبحثان التعاون فى تنمية وتطوير قدرات الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

صور

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

الرئيس السيسى يشهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون «حي الشيخ جراح» بقيادة عضو كنيست متطرف

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة