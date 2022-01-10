إيطاليا تطالب بنهج متوازن للمفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الإثنين، إن بلاده سوف تتعاون مع الدول الأكثر تعاطفا مع قضايا الهجرة غير الشرعية إذا لم تتوصل الدول الـ ٢٧ الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاتفاق حول هذا الأمر.

وأكد دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بربوك في فيلا ماداما في إيطاليا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أنه إذا لم يكن من الممكن العثور على اتفاق للإدارة المشتركة لظاهرة الهجرة بين جميع الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فسيتم ذلك بين أولئك الذين لديهم تضامن أوروبي في القلب".

إلى ذلك، أخبر دي مايو نظيرته الألمانية بأهمية وجود "نهج متوازن" للمفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أنه “يتعين تكثيف الحوار بين أوروبا وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل” بشأن إدارة تدفقات الهجرة العابرة للبحر الأبيض المتوسط.

ونوه دي مايو، خلال مخاطبته الجمعة النسخة السابعة لمؤتمر (حوارات المتوسط) بالعاصمة روما، بأن “نهج إيطاليا يهدف إلى إدارة تدفقات راسخة في مكافحة التدفقات غير النظامية ومضاربة المتاجرين بالبشر، ولكنه مستوحى من الحوار والتعاون”.

وقال إن استراتيجية بلاده حول ظاهرة الهجرة مكرسة “لمبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي وفي العلاقات مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد”.

وأضاف دي مايو، أنه أيضًا من خلال الزخم على المستوى الأوروبي للبعد الخارجي للتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية، ينبغي بكل تأكيد تكثيف الحوار بين أوروبا وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي، حوار حول تدفقات اليوم، بدءًا من موضوع اتفاقيات إعادة القبول، ولكن أيضًا حول فرص الهجرة الدائرية التي يمكن أن تسهم في المستقبل في تنمية بلدان المنشأ ذاتها.