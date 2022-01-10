محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء في محمد العربي

قدّم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واجب العزاء في شقيق محمود العربي، حيث بدأت أسرة العربي في تلقي عزاء الحاج محمد العربى الشقيق الأكبر للحاج محمود العربى رجل الأعمال الراحل ومؤسس مجموعة العربى، وذلك في السرادق المقام بمجمع مصانع العربي بقليوب، بعد أن تم تشييع جثمانه السبت الماضي، بمسقط رأسه بقرية أبورقبة التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية.

وكانت مجموعة العربي أعلنت عن وفاة محمد إبراهيم العربي، نائب رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة شركات ومصانع العربي وشقيق الحاج محمود العربي، وعبدالمجيد العربي.



وتم تشييع الجثمان الجمعة الماضية من مسجد العربي، بقرية أبورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية.