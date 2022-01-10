الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء في محمد العربي

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

قدّم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واجب العزاء في شقيق محمود العربي، حيث بدأت أسرة العربي في تلقي عزاء الحاج محمد العربى الشقيق الأكبر للحاج محمود العربى رجل الأعمال الراحل ومؤسس مجموعة العربى، وذلك  في السرادق المقام بمجمع مصانع العربي بقليوب، بعد أن تم تشييع جثمانه السبت الماضي، بمسقط رأسه بقرية أبورقبة التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية.

وكانت مجموعة العربي أعلنت عن وفاة محمد إبراهيم العربي، نائب رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة شركات ومصانع العربي وشقيق الحاج محمود العربي، وعبدالمجيد العربي.


وتم تشييع الجثمان الجمعة الماضية من مسجد العربي، بقرية أبورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية. 

 

محافظ القليوبية تشييع القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان إبراهيم العربي مصانع العربي عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية محمود العربي شهبندر التجار مؤسس مجموعة العربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«صقيع وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

وفاة أرملة اللواء عمر سليمان

فايزر: لقاح أوميكرون سيكون جاهزًا بحلول مارس

الفنانة إيناس عز الدين تستغيث بـ«الخارجية»: مش عارفة أرجع مصر

مصر والإمارات تبحثان التعاون فى تنمية وتطوير قدرات الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

صور

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

الرئيس السيسى يشهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون «حي الشيخ جراح» بقيادة عضو كنيست متطرف

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة