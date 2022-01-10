الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«إيسيسكو» ومركز البحوث والدراسات الكويتية يبحثان سبل تعزيز التعاون

سالم بن محمد المالك
سالم بن محمد المالك

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدكتور عبدالله يوسف الغنيم، رئيس مجلس الإدارة ورئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية، سبل بناء تعاون مثمر بين الإيسيسكو والمركز، في تنظيم برامج وأنشطة مشتركة، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمجالات التاريخية والاجتماعية والتراثية.

وأفاد بيان للايسيسكو بأنه خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الإثنين، في مقر المركز بالكويت، استعرض الدكتور المالك، أبرز محاور رؤية الإيسيسكو الجديدة واستراتيجية عملها، التي تولي أهمية خاصة لحماية وتثمين التراث المادي وغير المادي في دول العالم الإسلامي، ومن بينها الكويت، بصفتها عضوًا مؤسسًا وداعمًا للمنظمة، وأوضح أن الإيسيسكو يسعى إلى تسجيل أكبر عدد من المواقع التاريخية والعناصر الثقافية على قوائمها للتراث المادي وغير المادي في العالم الإسلامي.

وأضاف البيان أن الدكتور الغنيم قدم، خلال الاجتماع، عرضًا حول برامج ومشاريع مركز البحوث والدراسات الكويتية، وإصداراته المتعلقة بتوثيق تاريخ دولة الكويت والتعريف بمختلف المحطات التي شهدتها الدولة في مسيرة تطورها، واستعرض أبرز كنوز الوثائق التي يمتلكها أرشيف المركز، وجهود المركز في مجال ربط الصلة مع الباحثين الأجانب المهتمين بتاريخ الكويت وتراثه وآثاره.

وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على التعاون في عقد الندوات الفكرية واللقاءات المتخصصة بين الباحثين والخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومساهمة المركز في توفير المادة التاريخية والعلمية حول المواقع الأثرية والمعالم التراثية في دولة الكويت، وأن تتم اتاحة المصادر الإلكترونية والمعرفية للمركز في "بيت الإيسيسكو الرقمي"، وكذلك إغناء مكتبة الإيسيسكو بإصدارات المركز ومنشوراته.

يذكر أنه التقى المدير العام لـ«إيسيسكو» سالم بن محمـد المالك، الأمين العام للمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل، حيث بحثا آفاق التعاون بين الإيسيسكو والمجلس في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة.

إيسيسكو المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي مركز البحوث الكويت المجالات التاريخية الدكتور سالم بن محمد المالك

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